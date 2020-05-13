2020-05-13T15:08:55+03:00
Происшествия

В Краснодаре ищут 35-летнего мужчину с голубыми глазами

Лев Маркарьян пропал 28 апреля
Ева МУР@kp_kuban
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Лев Маркарьян пропал 28 апреля. Фото: пресс-служба УВД по КраснодаруЛев Маркарьян пропал 28 апреля. Фото: пресс-служба УВД по Краснодару
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Полиция Краснодара объявила в розыск 35-летнего Льва Маркарьяна. 28 апреля он вышел из дома на улице Фрунзе и пропал. Поиски родных пока не привели к результатам.

Приметы: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, голубоглазый, волосы темно-русые, коротко стрижен.

Правоохранители обращаются ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Льва Маркарьяна, обращаться по телефонам: 8-952-985-94-59, 8-861- 268-40-45 или 102.

Напомним, еще одного жителя Кубани разыскивают по подозрению в убийстве знакомого. Супруга потерпевшего стала свидетелем страшных событий.

- В федеральный розыск объявлен 55-летний Глазунов Михаил Петрович, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Если вы обладаете информацией о месте нахождения разыскиваемого, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8 (918) 383-27-74 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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