2020-05-13T15:15:22+03:00
Экономика

ВТБ предупреждает о мошенничестве с возвратом авиабилетов

Специалисты ВТБ отмечают рост активности мошенников, которые стремятся заработать на новом способе возврата средств за авиабилеты с помощью ваучеров
Иван Егоров
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Под видом сотрудников авиакомпаний они обманывают пассажиров, предлагая купить ваучеры, которые на деле оказываются фальшивыми, или помочь вернуть потраченные на билеты деньги. В обоих случаях целью аферистов является получение доступа к персональным данным и банковской карте клиентов.

Новый механизм возврата потраченных средств за билеты уже разработан российскими авиакомпаниями: они предлагают пассажирам оформить ваучеры на сопоставимую сумму, добавляя к ним бонусы и скидки. Деньги могут быть зачислены на специальный депозит клиента в личном кабинете на сайте перевозчика или агрегатора по продаже билетов. Благодаря этому пассажир может изменить дату вылета и рейс.

Мошенники воспользовались нововведением и начали отправлять письма и обзванивать клиентов, которые планировали свои перелеты в этом году. Представляясь сотрудником авиакомпании, они сообщают о новой услуге, предлагая купить ваучер у них напрямую. В случае, если клиент отказывается оформлять ваучер и просит вернуть ему потраченные средства, аферисты обещают помочь «урегулировать вопрос» за определенное вознаграждение. Разговор заканчивается просьбой сообщить данные банковской карты клиента для списания оговоренной суммы, а также код из полученного после этого СМС от банка.

- Мы находимся в постоянном диалоге с нашими партнерами по продаже билетов и предупреждаем клиентов о том, что подобная схема является исключительно мошеннической, – заявил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. – В каждой конкретной ситуации авиакомпания принимает индивидуальное решение, но первое обращение всегда остается за пассажиром. Если входящий звонок кажется вам подозрительным, всегда лучше перепроверить информацию на сайте или в колл-центре продавца авиабилетов.

Банк просит своих клиентов быть бдительными и не доверять незнакомым людям, которые стремятся оказать подобные «финансовые услуги». Помните, что ни перевозчик, ни сам банк никогда не будет запрашивать у вас номер карты или код из СМС-сообщений – данная информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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