Минобра Кубани о выпускных в школах и вузах: будут рекомендации, связанные с пандемией

13 Май 2020 2020-05-13T15:37:51+03:00

Скорее всего, с торжествами по случаю окончания учебного заведения тоже придется повременить

Изменить размер текста: A A

Министерство образования Краснодарского края готовит рекомендации по поводу проведения выпускных вечеров в школах и вузах. Сегодня, 13 мая, стало известно, что федеральное ведомство выступило за отмену традиционных мероприятий, связанную с пандемией коронавируса.

- Мы готовим рекомендации на региональном уровне. В ближайшее время о них расскажем, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе минобра Кубани.

Напомним, с инициативой провести выпускные онлайн для вузов выступил сегодня, 13 мая, глава федерального ведомства Александр Фальков на заседании Всероссийского союза ректоров.

Ранее сообщалось, что в этом году из-за угрозы распространения коронавируса в школах перенесут ЕГЭ. Известно, что 8 июня выпускникам не придется сдавать единый государственный экзамен. Точные даты станут известны после соответствующего решения на законодательном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU