В Геленджике пара молодоженов вступила в ряды добровольцев в день свадьбы
Сегодня, 13 мая, глава Кубани Вениамин Кондратьев провел двухчасовую встречу с волонтерами, помогающими во время пандемии коронавируса. Семейная пара из Геленджика рассказала, что решение стать добровольцами приняли прямо в день регистрации брака.
- Мы так решили отметить свою свадьбу, - рассказал глава волонтерской семьи. - Поставили подписи под актом о регистрации, а потом получили маски, комбинезоны и перчатки, и поехали отвозить старикам продукты. Раз так сложилась ситуация, решили провести медовый месяц, занимаясь волонтерством.
В ответ на это Вениамин Кондратьев поручил мэру Геленджика, где проживают молодожены, отметить свадьбу позже и с размахом. А мэру Сочи - принять пару на отдых.
- Спасибо, что вы такие есть, - поблагодарил губернатор волонтеров. - Когда все закончится, нужно вернуться к празднованию знаменательного для вас события.
ИСТОЧНИК KP.RU