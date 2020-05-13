2020-05-13T16:34:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В Геленджике пара молодоженов вступила в ряды добровольцев в день свадьбы

Мэру курорта поручили провести для них настоящий праздник после пандемии коронавируса
Ева МУР@kp_kuban
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Во время совещания с губернатором волонтеры рассказали, как решили посвятить себя добровольческому движениюВо время совещания с губернатором волонтеры рассказали, как решили посвятить себя добровольческому движению
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Сегодня, 13 мая, глава Кубани Вениамин Кондратьев провел двухчасовую встречу с волонтерами, помогающими во время пандемии коронавируса. Семейная пара из Геленджика рассказала, что решение стать добровольцами приняли прямо в день регистрации брака.

- Мы так решили отметить свою свадьбу, - рассказал глава волонтерской семьи. - Поставили подписи под актом о регистрации, а потом получили маски, комбинезоны и перчатки, и поехали отвозить старикам продукты. Раз так сложилась ситуация, решили провести медовый месяц, занимаясь волонтерством.

В ответ на это Вениамин Кондратьев поручил мэру Геленджика, где проживают молодожены, отметить свадьбу позже и с размахом. А мэру Сочи - принять пару на отдых.

- Спасибо, что вы такие есть, - поблагодарил губернатор волонтеров. - Когда все закончится, нужно вернуться к празднованию знаменательного для вас события.

ИСТОЧНИК KP.RU

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