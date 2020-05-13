2020-05-13T16:47:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В Краснодаре 9 предприятий начали производство масок

Вместе они шьют 20 тысяч средств защиты в день
Ева МУР@kp_kuban
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За время пандемии коронавируса в Краснодаре небольшие швейные цеха и крупные предприятия начали выпуск защитных масок. Ежедневно они шьют их по 20 тысяч штук.

- Затем изделия проходят сертификацию и отправляются в аптечную сеть, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии кубанской столицы.

Однако этих объемов недостаточно и они будут наращиваться.

- Сейчас очевидно, что после карантина потребность в защитных средствах будет сохраняться, - цитирует пресс-служба слова градоначальника Евгения Первышова. - Мы готовы поддерживать стремление малого бизнеса занять эту нишу и перепрофилировать на время пандемии свое производство. Маски - это востребованный товар и останется им еще долго.

В среднем у производителей Краснодара стоимость многоразовых тканевых масок, в зависимости от дизайна, составляет от 22 до 180 рублей за штуку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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