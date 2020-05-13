В Краснодаре 9 предприятий начали производство масок
За время пандемии коронавируса в Краснодаре небольшие швейные цеха и крупные предприятия начали выпуск защитных масок. Ежедневно они шьют их по 20 тысяч штук.
- Затем изделия проходят сертификацию и отправляются в аптечную сеть, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии кубанской столицы.
Однако этих объемов недостаточно и они будут наращиваться.
- Сейчас очевидно, что после карантина потребность в защитных средствах будет сохраняться, - цитирует пресс-служба слова градоначальника Евгения Первышова. - Мы готовы поддерживать стремление малого бизнеса занять эту нишу и перепрофилировать на время пандемии свое производство. Маски - это востребованный товар и останется им еще долго.
В среднем у производителей Краснодара стоимость многоразовых тканевых масок, в зависимости от дизайна, составляет от 22 до 180 рублей за штуку.
ИСТОЧНИК KP.RU