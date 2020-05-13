2020-05-13T17:49:39+03:00
Коронавирус Covid-19

ЕГЭ и коронавирус: как изменится прием в вузы и что сейчас делать родителям

Ответы на самые главные вопросы по итоговым экзаменам в этом году
Ева МУР@kp_kuban
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9-классникам выставят оценки по итогам года9-классникам выставят оценки по итогам годаФото: Мария ЛЕНЦ
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Минобра РФ объявило о переносе ЕГЭ. Теперь на законодательном уровне будет решаться вопрос, когда выпускники смогут сдать единый государственный экзамен для поступления в вуз, если не 8 июня, как предполагалось ранее.

Кроме того, экзаменовать в период угрозы распространения коронавируса будут только тех старшеклассников, кто планирует поступать в вуз. Остальные получат итоговые оценки в аттестат по результатам года, сообщает kp.ru. Если в следующем году они решатся на поступление, то смогут сдать ЕГЭ вместе с выпускниками текущего года.

Что касается 9-классников, то их итоговый экзамен однозначно отменен. Оценки по предметам подтверждать не потребуется.

Напомним, кроме переноса экзаменов, в федеральном ведомстве объявили об отмене выпускных. В региональном минобра пообещали сообщить "КП" - Кубань" о своих рекомендациях на этот счет позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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