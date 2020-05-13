2020-05-13T17:41:51+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия

Иван Егоров
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Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» продлевает до 30.06.2020 года использование карт всех платежных систем со сроком действия 03/2020, 04/2020 и 05/2020.

Карты продлеваются с ограниченным функционалом, их можно использовать только:

для снятия наличных в банкоматах любого банка (при условии, что банк-эквайер принимает в своих банкоматах карты с истекшим номинальным сроком действия);

для оплаты товаров в POS-терминалах любого банка с вводом карты в POS-терминал и вводом ПИН.

Автоперевыпуск пластиковых карт по причине окончания срока действия со сроком 03/2020, 04/2020 и 05/2020 происходит в стандартном порядке.

Подробнее узнать о продуктах и услугах банка УРАЛСИБ можно по телефону 8-800-250-57-57. С информацией о ближайших банкоматах и платежных терминалах банка УРАЛСИБ и о графике их работы можно ознакомиться на сайте Банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия
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