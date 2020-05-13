Путешествия и еда помогают кубанцам пережить самоизоляцию
По данным оператора, за апрель и май вдвое вырос просмотр передач про путешествия, охоту, рыбалку и еду на каналах спутникового ТВ МТС.
Так, в апреле при покупке оборудования большинство абонентов МТС предпочитали сразу подключать тематические пакеты спутникового ТВ МТС, не довольствуясь базовым набором из 209 каналов. В период самоизоляции помимо программ, посвященных путешествиям и рецептам, на 30 процентов вырос спрос на детские и фильмовые каналы. Это объяснимо желанием зрителей организовать досуг ребят, вынужденных пребывать дома.
По данным МТС максимальное число пользователей спутникового ТВ МТС зафиксировано в Анапском, Апшеронском, Белореченском, Туапсинском, Гулькевическом, Славянском, Темрюкском, Новокубанском районов.
Многие предприятия перешли на удаленный режим работы, поэтому каждый второй новый пользователь «красных тарелок» вместе со спутниковым ТВ подключал безлимитный мобильный интернет с возможностью организовать локальную сеть Wi-Fi и подключить к ней несколько устройств.
ИСТОЧНИК KP.RU