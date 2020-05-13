2020-05-13T18:20:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор рассказал, при каких условиях откроются парикмахерские и строительные магазины на Кубани

Ведомство разработало рекомендации во время пандемии коронавируса
Ева МУР@kp_kuban
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После 23 мая часть предприятий возобновит работу. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяПосле 23 мая часть предприятий возобновит работу. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Региональное отделение Роспотребнадзора в Краснодарском крае разработало рекомендации для строительных предприятий, парикмахерских и непродовольственных магазинов, которые планируется открыть после 23 мая. О поэтапном выходе из карантина сообщил вчера, 12 мая, на совещании оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Для начала представителям перечисленного бизнеса необходимо провести генеральную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств. Необходимо также обзавестись приборами, измеряющими температуру тела без контакта. Такие входные фильтры помогут вычислять, по мнению санитарного ведомства, зараженных сотрудников. Санитайзеры необходимо предусмотреть для них в обязательном порядке.

На территории объекта придется также соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Роспотребнадзор предлагает нанести соответствующую разметку. И не впускать в помещения посторонних.

У парикмахерских, магазинов, ателье и прочих организаций, которые возобновят работу после 23 мая, не должно быть очередей. А на сотрудниках должны быть сменяемые средства защиты. Ими необходимо обеспечить на пять дней вперед.

Каждые два часа ручки дверей и другие приборы и поверхности, за которые мог взяться клиент, нужно дезинфицировать.

Более того, все это санитарные врачи края, предлагают фиксировать на видео или фото.

ИСТОЧНИК KP.RU

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