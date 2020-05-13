2020-05-13T20:05:06+03:00
Коронавирус Covid-19

За время карантина 844 автомобилиста не въехали на Кубань, отказавшись от обсервации

1676 человек ее прошли
Ева МУР@kp_kuban
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Карантин будет действовать до 23 мая. Фото: администрация Краснодарского краяКарантин будет действовать до 23 мая. Фото: администрация Краснодарского края
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На территорию Краснодарского края отказались въезжать 844 автомобиля. Такую статистику представили сегодня, 13 мая, в оперативном штабе.

Водители, не имеющие постоянной регистрации на Кубани, при въезде в край обязаны были пройти 14-дневную обсервацию. Однако отказались от "передержки".

- Тех, кто обсервацию прошел, 1676 человек. Из них у 34 человек обнаружен коронавирус, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В регион въезжает в основном грузовой транспорт. Это 80 процентов от общего количества транспорта. При въезде на Кубань водителям выдается транзитный, синий, пропуск. Всего таких разрешительных документов выдано за время карантина 108 тысяч.

Напомним, карантин в Краснодарском крае действует до 23 мая. После этого пропуска внутри муниципалитетов отменят. Однако по краю по-прежнему можно будет передвигаться исключительно по уважительной причине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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За время карантина 844 автомобилиста не въехали на Кубань, отказавшись от обсервации
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