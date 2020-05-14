На Кубани спроектируют три участка Троицкого группового водопровода

14 Май 2020 2020-05-14T07:29:40+03:00

Приступить к их строительству планируется в 2022 году

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Модернизация крупного магистрального объекта ведется по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

Уже завершено строительство 18 километров водопроводной сети. Участок планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время. Это улучшит ситуацию с водоснабжением в Новороссийске, Геленджике и Крымском районе.

– Одновременно в 2020 году запланировано проектирование 3 участков Троицкого группового водопровода общей протяженностью 27 километров. Приступить к их строительству планируется в 2022 году с завершением всех работ в 2023 году, - отметили в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.

- В целом на строительные работы из краевого бюджета выделили порядка 4 миллиардов рублей, - отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU