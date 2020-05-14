На Кубани спроектируют три участка Троицкого группового водопровода
Модернизация крупного магистрального объекта ведется по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.
Уже завершено строительство 18 километров водопроводной сети. Участок планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время. Это улучшит ситуацию с водоснабжением в Новороссийске, Геленджике и Крымском районе.
– Одновременно в 2020 году запланировано проектирование 3 участков Троицкого группового водопровода общей протяженностью 27 километров. Приступить к их строительству планируется в 2022 году с завершением всех работ в 2023 году, - отметили в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.
- В целом на строительные работы из краевого бюджета выделили порядка 4 миллиардов рублей, - отметили в пресс-службе администрации Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU