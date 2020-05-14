2020-05-14T08:04:09+03:00
Общество

Замминистра обороны РФ Евкуров проверил состояние полигона в станице Раевской

Он проинспектировал стрелковые галереи, войсковое стрельбище, горную директрису боевых машин
Александра ПОДУШКО
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Фото: Минобороны РФФото: Минобороны РФ
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Заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в ходе рабочей поездки в войска ЮВО проверил укомплектованность и состояние полигона «Раевский».

- Также он проинспектировал стрелковые галереи, горное войсковое стрельбище, директрису боевых машин, инженерный городок, танкодром и уникальную полосу препятствий «Четыре стихии», - сообщили в Министерстве обороны РФ.

- Эти объекты позволяют готовить специалистов, способных вести боевые действия в горных условиях, - сказал командир дивизии гвардии полковник Андрей Суховецкий.

Юнус-Бек Евкуров высоко оценил оснащение проинспектированных объектов.

- Здесь создана уникальная база, позволяющая обучать стрельбе, вождению боевых машин, преодолению различных естественных преград и тактическим действиям в горных условиях. Имеется все, чтобы готовить высококлассных специалистов в данном направлении, - сказал замглавы военного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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