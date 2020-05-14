В Усть-Лабинске на железнодорожной станции мужчина украл женскую сумку

14 Май 2020 2020-05-14T08:35:09+03:00

Женщина оставила ее на скамейке, когда отходила к кассам

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В Усть-Лабинске к сотрудникам линейного пункта полиции на железнодорожной станции обратилась местная жительница. Девушка рассказала полицейским, что на перроне забыла на скамейке дамскую сумочку, а сама отошла к кассам. Когда она вернулась, обнаружила пропажу.

По горячим следам полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 44-летний местный житель. Мужчина рассказал, что увидел дамскую сумочку оставленную без присмотра и решил ее забрать.

- В отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU