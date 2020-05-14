В Краснодаре восстановили права 300 дольщиков

14 Май 2020 2020-05-14T09:02:42+03:00

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Еще в 2014 году в Краснодаре с привлечением средств граждан строительная компания начала возведение ЖК «Талисман». Однако с 2016 года сроки завершения здания неоднократно переносились.

По данному факту прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на застройщика обязанности выполнить мероприятия по технологическому присоединению дома к коммуникациям. Эти требования были удовлетворены в полном объеме.

- В отношении руководителя строительной компании возбуждено и уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее особо крупный ущерб), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Вскоре строительство дома было завершено Группой компаний «Метрикс» за счет средств краевого и местного бюджетов в рамках подпрограммы «Жилище». Уже выдано разрешение на ввод многоэтажки в эксплуатацию. Были восстановлены права свыше 300 дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU