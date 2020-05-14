2020-05-14T09:45:41+03:00
Общество

Огромная фура опрокинулась на трассе под Сочи

Полиция проводит проверку обстоятельств аварии
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Огромная фура опрокинулась на трассе под Сочи. Фото ВК "ЧП Сочи"Огромная фура опрокинулась на трассе под Сочи. Фото ВК "ЧП Сочи"
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Накануне вечером на участке федеральнои трассы Джубга-Сочи, в Лазаревском районе Сочи опрокинулась фура марки «Рено».

Авария произошла в поселке Головинка. Трасса делает здесь достаточно резкий изгиб после спуска с возвышенности.

- Водитель, управляя грузовым автотранспортом на правом закруглении дороги не справился с управлением и опрокинул свои грузовик на левый бок,- сообщают очевидцы ДТП.

По предварительным данным , в результате ДТП никто серьезно не пострадал. Это тем более примечательно, поскольку авария произошла прямо на пешеходном переходе через трассу.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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