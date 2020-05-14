2020-05-14T09:20:48+03:00
Происшествия

На Кубани глава крестьянско-фермерского хозяйства обманул знакомого на 7 миллионов рублей

Мужчина занял у потерпевшего деньги, а вернул лишь малую часть
Александра ПОДУШКО
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На Кубани глава крестьянско-фермерского хозяйства обманул знакомого на 7 миллионов рублейНа Кубани глава крестьянско-фермерского хозяйства обманул знакомого на 7 миллионов рублейФото: Архив "КП"
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В Гулькевичском районе 58-летнего местного жителя обвиняют в мошенничестве.

Подозреваемый, являясь главой одного из крестьянско-фермерских хозяйств района, одолжил у своего знакомого более 7 миллионов рублей. Мужчины составили расписку. Но в указанный срок злоумышленник вернул потерпевшему только 150 тысяч рублей. А после и вовсе перестал выходить с ним на связь.

- Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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