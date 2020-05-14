2020-05-14T09:42:17+03:00
Общество

«Из личной неприязни» : житель Сочи сжег дорогую иномарку своего врага

Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Сочинец сжег автомобиль своего врага. Фото УВД СочиСочинец сжег автомобиль своего врага. Фото УВД Сочи
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В полицию Адлерского района Сочи с заявлением обратился 28-летний местный житель.

Мужчина сообщил о том, что рано утром обнаружил свой автомобиль марки Toyota Camry, припаркованный во дворе многоквартирного дома, сожженным.

Общая сумма ущерба составляет 900 тысяч рублей.

Оперативники установили, что поджигатель разбил лобовое стекло иномарки, бросил в салон бутылку с зажигательной смесью и скрылся.

Полицейские установили личности нескольких людей, с которыми у потерпевшего ранее случались конфликты. По подозрению в совершении поджога сотрудники полиции задержали 27-летнего местного жителя.

Парень пояснил полицейским, что поджег автомобиль заявителя из личной неприязни.

Следственным подразделением УВД Сочи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

- Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,-сообщает ГУ МВД по региону.

Как ранее сообщалось, в Сочи на улице Инжирной сгорели четыре автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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