2020-05-14T10:03:51+03:00
Общество

Право на льготные займы в Сочи имеют около 35 тысяч предпринимателей

Заявок на получение господдержки поступает все больше
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи зарегистрированы 35 тысяч субъектов МСПВ Сочи зарегистрированы 35 тысяч субъектов МСПФото: Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Сейчас в Сочи зарегистрированы около 35 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.

Они работают, в основном, в сферах оптово-розничной торговли, общепита и санаторно-курортной сферы.

Это именно те отрасли, которые которые понесли наибольшие финансовые потери в период пандемии и имеют право на получение господдержки. Для этого в регионе разработан целый ряд таких мер.

- Предприятиям МСП, пострадавшим из-за распространения коронавируса, предлагается два вида льготных займов – под 1% годовых, рассчитанный для пополнения оборотных средств и выплаты заработной платы сотрудникам, и под 0,1% годовых. Этот кредит предназначен на выплату зарплаты, оплату коммунальных или арендных платежей. Заявок уже очень много, все они на рассмотрении, - подчеркнула директор департамента экономики и стратегического развития администрации Сочи Карина Тырсина.

В мэрии Сочи также напомнили, что заявку на получение финансовой поддержки в период пандемии владельцы МСП могут оформить на официальном сайте Фонда микрофинансирования региона, а также в городской торгово-промышленной палате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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