На Кубани многодетные семьи получают краевую ежемесячную выплату в рамках нацпроекта

14 Май 2020 2020-05-14T10:06:51+03:00

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В регионе многодетные семьи получают краевую ежемесячную выплату в рамках нацпроекта. Эта мера поддержки предусмотрена для семей с доходом ниже полутора прожиточных минимумов.

Выплаты предусмотрены в рамках нацпроекта «Демография». Их дают при рождении третьего ребенка или последующих детей. Сейчас 10766 рублей получают 26087 семей. Жителям края уже выдан 1,2 миллиард рублей.

- Также семьи со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума, получают ежемесячную федеральную выплату на первого ребенка до достижения им 3 лет. Ее размер составляет 10639 рублей. На Кубани эти деньги получают 34162 семьи, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в крае выплачивают региональный материнский капитал. Он предоставляется семьям, имеющим трех или более детей. Сейчас его размер - 129,3 тысяч рублей. На 1 мая выдали 2955 уведомлений на получение маткапитала.

ИСТОЧНИК KP.RU