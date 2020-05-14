«На память о возлюбленной» : житель Сочи похитил у бывшей сожительницы крупную сумму денег

14 Май 2020 2020-05-14T10:22:19+03:00

Житель Сочи украл 160 тысяч у бывшей возлюбленной. Фото УВД Сочи

Оперативники угрозыска задержали его довольно быстро

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В дежурную часть полиции Центрального района Сочи обратилась с заявлением 36-летняя местная жительница о краже. Женщина рассказала, что из ее квартиры внезапно пропала крупная сумма денег.

Прибывшим на место происшествия оперативникам женщина пояснила, что проживала совместно со своим знакомым, который после ссоры съехал с квартиры. Сразу после его отъезда сочинка недосчиталась хранившихся дома 160 тысяч рублей.

Вскоре полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. На одной из улиц города, по указанным приметам, сотрудники угрозыска задержали подозреваемого, и доставили в отдел полиции .

Злоумышленником оказался ранее не судимый 29-летний местный житель. Мужчина признался в совершенной краже. Деньгами, взятыми на память о бывшей возлюбленной, он воспользовался на собственные нужды.

Следственным подразделением УВД по городу Сочи по факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

- Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,- сообщает УВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU