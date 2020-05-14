В Курганинске на 2 недели приостановили деятельность автомойки

14 Май 2020 2020-05-14T10:31:59+03:00

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В Курганинский районный отдел судебных приставов поступил исполнительный документ о приостановлении деятельности автомойки на 2 недели.

Представители закона оперативно приехали к владельцу сервисного пункта. Ему вручили уведомление о возбуждении исполнительного производства, а также постановление о приостановлении деятельности автомойки.

- Помещения автомойки опечатали. Проверка сохранности пломб будет проводиться на регулярной основе до окончания карантина, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Напомним, на Кубани суд оштрафовал байкеров, которые устроили мотопробег во время карантина. Они выплатят от 5 до 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU