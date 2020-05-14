14 Май 2020 2020-05-14T12:07:21+03:00

В Сочи из частного дома преступники похитили драгоценности на 300 тысяч рублей. Фото: архив КП

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В Сочи из частного дома преступники похитили драгоценности на 300 тысяч рублей. Инцидент произошел 1 мая в Хостинском районе.

Вор перелез через забор, зашел в частный дом, дверь которого была открыта, и поднялся на второй этаж. Он опустошил семейную шкатулку с драгоценностями. Похищены золотые украшения: серьги и кольца, в том числе с бриллиантами, браслет, крест с цепочкой, кулон и перстень с драгоценным камнем.

- С места преступления изъята запись видеонаблюдения. Есть версия, что в преступлении замешаны ранее судимые местные жители», - пояснил сайту "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU