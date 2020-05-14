В Усть-Лабинском районе в аварии пострадали мотоциклист и его 16-летний пассажир
В хуторе Заречном произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.
По предварительным данным, 65-летний водитель за рулем автомобиля «Ваз 21063» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Сузуки». Произошло столкновение.
- В результате ДТП пострадали 28-летний водитель мотоцикла «Сузуки» и его 16-летний пассажир, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
Все обстоятельства аварии выясняются. Известно, что водитель и пассажир мотоцикла не использовали мотошлемы и защитную экипировку.
На дорогах Краснодарского края 13 мая сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 8 ДТП, в которых 9 человек получили ранения различной степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU