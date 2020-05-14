В Усть-Лабинском районе в аварии пострадали мотоциклист и его 16-летний пассажир

14 Май 2020 2020-05-14T12:59:30+03:00

Они были без шлемов и защитной экипировки

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В хуторе Заречном произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека.

По предварительным данным, 65-летний водитель за рулем автомобиля «Ваз 21063» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Сузуки». Произошло столкновение.

- В результате ДТП пострадали 28-летний водитель мотоцикла «Сузуки» и его 16-летний пассажир, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Все обстоятельства аварии выясняются. Известно, что водитель и пассажир мотоцикла не использовали мотошлемы и защитную экипировку.

На дорогах Краснодарского края 13 мая сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 8 ДТП, в которых 9 человек получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU