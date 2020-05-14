В минкурортов Кубани подсчитают санатории, которым разрешат открыться в период пандемии

14 Май 2020 2020-05-14T13:11:20+03:00

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Ожидается, что с 1 июня на курортах Краснодарского края откроется туристический сезон. Об этом на совещании с оперативным штабом объявил губернатор Вениамин Кондратьев. Однако начнут принимать туристов только те гостиницы, санатории и отели, у которых есть медицинская лицензия.

- К концу недели профильному ведомству поручено подготовить реестр санаторно-курортных организаций, соответствующих требованиям Роспотребнадзора и властей Краснодарского края, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе минкурортов Кубани.

Пока, по данным Ассоциации туроператоров России, таких организаций 143. В Сочи - 65, в Анапе - 52 и в Геленджике - 26. Однако этот список будет уточняться и вероятнее всего, увеличиваться.

Надо сказать, что кроме обязательных требований к санаториям и отелям, у надзорного ведомства есть рекомендации к гостям курорта. Так, например, по приезде на отдых туристы должны соблюдать масочно-перчаточный режим. До стабилизации эпидемиологической обстановки эти правила будут обязательными к выполнению.

ИСТОЧНИК KP.RU