14 Май 2020 2020-05-14T13:13:53+03:00

На Кубани мужчина украл из сумки продавца магазина 75 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Ему грозит до пяти лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть по Северскому району обратилась продавец магазина. Женщина рассказала, что из ее сумки, находящейся в подсобном помещении, пропали 75 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей, изучили записи камер видеонаблюдения. По подозрению в совершении преступления задержали 33-летнего жителя Краснодара.

- Как выяснилось, мужчина вошел в магазин в качестве покупателя. Пока продавец обслуживала других посетителей, мужчина проник в подсобное помещение и похитил деньги из сумки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление других фактов противоправной деятельности задержанного.

ИСТОЧНИК KP.RU