На Кубани мужчина украл из сумки продавца магазина 75 тысяч рублей
В дежурную часть по Северскому району обратилась продавец магазина. Женщина рассказала, что из ее сумки, находящейся в подсобном помещении, пропали 75 тысяч рублей.
Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей, изучили записи камер видеонаблюдения. По подозрению в совершении преступления задержали 33-летнего жителя Краснодара.
- Как выяснилось, мужчина вошел в магазин в качестве покупателя. Пока продавец обслуживала других посетителей, мужчина проник в подсобное помещение и похитил деньги из сумки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление других фактов противоправной деятельности задержанного.
ИСТОЧНИК KP.RU