В обсерватор Краснодара 13 мая отправили 32 человека
13 мая, аэропорт Краснодара принял 7 рейсов - из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнекамска, Брянска и Махачкалы. Всего в краевую столицу прилетели 443 человека. Их осмотрели специалисты Роспотребнадзора.
- Всем проверили температуру и выдали предписание о необходимости самоизоляции. Всего из аэропорта в обсерваторы направили 32 человека, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Прибывающие в Краснодарский край всеми видами транспорта из других регионов, за исключением Республики Адыгея, обязаны немедленно сообщать об этом на «горячую линию» по телефонам 8-800-2000-366, 8-918-677-49-89.
На утро четверга, 14 мая, в семи обсерваторах Краснодара находятся 713 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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