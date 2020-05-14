В обсерватор Краснодара 13 мая отправили 32 человека

14 Май 2020 2020-05-14T13:27:07+03:00

Там они проведут 14 дней

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13 мая, аэропорт Краснодара принял 7 рейсов - из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнекамска, Брянска и Махачкалы. Всего в краевую столицу прилетели 443 человека. Их осмотрели специалисты Роспотребнадзора.

- Всем проверили температуру и выдали предписание о необходимости самоизоляции. Всего из аэропорта в обсерваторы направили 32 человека, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Прибывающие в Краснодарский край всеми видами транспорта из других регионов, за исключением Республики Адыгея, обязаны немедленно сообщать об этом на «горячую линию» по телефонам 8-800-2000-366, 8-918-677-49-89.

На утро четверга, 14 мая, в семи обсерваторах Краснодара находятся 713 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU