2020-05-14T14:59:39+03:00
Общество

Детские здравницы в Краснодарском крае могут открыть с 1 июня

Окончательное решение будет за региональным управлением Роспотребнадзора
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: Евгения ГУСЕВАФото: Евгения ГУСЕВА
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Вместе с санаториями, имеющими медицинские лицензии, на Кубани с 1 июня смогут открыться и детские здравницы. Они будут принимать только детей из Краснодарского края.

Условия для начала сезона детского отдыха для каждой здравницы установит региональное управление Роспотребнадзора.

Санатории должны будут уведомить ведомство и выполнять ряд требований, которые изложены в рекомендациях надзорного органа. Принять отдыхающих организации могут только после выполнения предписаний Роспотребнадзора.

До 17 мая в Краснодарском крае подготовят реестр санаторно-курортных предприятий края для работы с 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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