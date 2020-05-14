В Краснодаре загорелась крыша жилого дома
Днем 14 мая в Краснодаре загорелась крыша двухэтажного жилого дома на улице Троицкой. О пожаре сообщают в региональном управлении МЧС.
- Первые подразделения прибыли к месту пожара в 14:27. Установлено, что произошло загорание кровли жилого дома на общей площади 200 квадратных метров, - рассказали «КП-Кубань» в экстренном ведомстве.
Сейчас с огнем борьбу ведут 17 человек при помощи 17 единиц техники. О ликвидации пожара пока не сообщается.
В 15:08 пожар локализован на площади 360 квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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