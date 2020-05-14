2020-05-14T16:08:48+03:00
Происшествия

В Краснодаре загорелась крыша жилого дома

О ЧП на улице Троицкой сообщили в региональном управлении МЧС
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: Анна КовалеваФото: Анна Ковалева
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Днем 14 мая в Краснодаре загорелась крыша двухэтажного жилого дома на улице Троицкой. О пожаре сообщают в региональном управлении МЧС.

- Первые подразделения прибыли к месту пожара в 14:27. Установлено, что произошло загорание кровли жилого дома на общей площади 200 квадратных метров, - рассказали «КП-Кубань» в экстренном ведомстве.

Сейчас с огнем борьбу ведут 17 человек при помощи 17 единиц техники. О ликвидации пожара пока не сообщается.

В 15:08 пожар локализован на площади 360 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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