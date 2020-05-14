Афера на миллиард: в суд передано дело лжезастройщиков из Геленджика, обманувших более 270 человек
Громкое дело о мошенничестве застройщиков из Геленджика передано в суд. На скамье подсудимых оказались четыре человека в возрасте от 32 лет до 41 года. Жертвами обмана стал 271 дольщик из разных регионов страны, а общий ущерб составил 960 млн рублей.
Речь идет о многоквартирных домах на улице Красногвардейской, 79 и улице Первомайской, 13. Застройщики возводили их без каких-либо разрешений.
- Не имея намерений завершить строительство, обвиняемые похитили и обратили в свою пользу денежные средства физических лиц, - сообщают о выводах следствия в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Уголовное дело застройщиков направлено в Геленджикский городской суд для рассмотрения по существу.
- Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, а также штраф до миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU
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