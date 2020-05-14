На стабилизацию экономики Краснодарского края направили 15 млрд рублей

14 Май 2020 2020-05-14T16:33:28+03:00

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Краснодарский край объявил о масштабных мерах, которые позволят поддержать экономику региона во время выхода из карантина. Особое внимание уделено малому и среднему бизнесу. В регионе в число пострадавших попало каждое третье такое предприятие.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что на сохранение экономики из бюджета края выделено 1,7 млрд рублей. Вместе с мерами поддержки жителей и медиков сумма составляет почти 5 млрд руб. При этом приняты отсрочки по налогам и льгот на 10 млрд рублей. Поддержка бизнеса напрямую отразится многих на жителях края, которые смогут сохранить работу.

– Мы видим набор мер, которые позволят не увольнять людей. Видим, как реализуются федеральные меры. Важно, что вы дали снизить налоги на недвижимость арендодателям. Такие решения очень значимы и будут оцениваться бизнесом, – считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Карантин внутри муниципалитетов на Кубани закончится 23 мая, с этого дня начнут работу многие предприятия, в том числе и сферы бытовых услуг. Для пострадавших отраслей снижены налоговые ставки и арендные платежи, предоставлены отсрочки.

ИСТОЧНИК KP.RU