Тысячи кубанских медиков получили первые выплаты за борьбу с коронавирусом

14 Май 2020 2020-05-14T16:48:29+03:00

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Кубанские медики начали получать доплаты за работу с больными коронавирусной инфекцией. Всего деньги получили уже более шести тысяч медработников. За март и апрель выплаты начислены в полном объеме в том числе и водителям скорой помощи.

– Федеральные и краевые стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку в работе с зараженными коронавирусной инфекцией получили 6025 человек – врачи, средний и младший медперсонал, водители скорой помощи, – рассказала вице-губернатор Анна Минькова.

Наряду с федеральными выплатами, медики получили и надбавки из краевого бюджета, выделенные по распоряжению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Максимальные суммы получили врачи коронавирусных госпиталей – по 130 тысяч рублей, средний персонал по 75 тысяч, младший по 40 тысяч рублей. Врачи скорой помощи, направлявшиеся к коронавирусным больным, получили по 75 тысяч рублей, средний персонал по 37 тысяч, а водители по 25 тысяч.

Из краевого бюджета по 10 тысяч рублей также получат технические работники «красных зон» госпиталей – электрики, уборщицы и другой персонал, обеспечивавший работу учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU