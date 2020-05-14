ВТБ увеличивает начисления на остаток по счету для пенсионеров

14 Май 2020 2020-05-14T17:13:13+03:00

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Теперь, оформив начисление пенсионных выплат на счет в банке, у них будет возможность получать 4% годовых на остаток по своему рублевому счету.

Чтобы получать доход на остаток, клиенту необходимо иметь Мультикарту ВТБ в рамках пакетов услуг «Мультикарта», «Привилегия» или «Прайм+». Пенсионные выплаты могут поступать от Пенсионного фонда России и от негосударственных пенсионных фондов.

- Мы стремимся предложить всем категориям клиентов комплексный подход в финансовом обслуживании с широким набором инструментов. Помимо получения дохода на остаток по счету пенсионеры могут совершенно бесплатно оформить и обслуживать Мультикарту ВТБ и участвовать в программе лояльности, получая до 15% вознаграждения за покупки и обширные возможности трат накопленных вознаграждений на сайте программы, – говорит Ксения Андреева, руководитель управления «Дебетовые карты и счета» банка ВТБ.

Процентная ставка 4% едина и не зависит от минимальной суммы остатка и размера трат, а проценты выплачиваются на счет клиента в течение месяца, следующего за отчетным. Максимальная сумма остатка по счету, на которую могут быть начислены проценты, составляет 500 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU