В Сочи задержан нарушитель пограничного режима

14 Май 2020 2020-05-14T18:30:44+03:00

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В Сочи сотрудники погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю в районе села Нижняя Шиловка задержали нарушителя правил пограничного режима. Мужчина находился в погранзоне без документов.

- При задержании указанный нарушитель оказывал сопротивление и пытался скрыться, - сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю

В рамках административного производства по ч.1 ст. 18.2 КоАП РФ («Нарушение пограничного режима в пограничной зоне») и ст. 18.7 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране госграницы РФ») у мужчины был обнаружен сверток, который вызвал подозрение пограничников. Задержанный признался, что в нем - наркотическое вещество метадон.

Назначена криминалистическая экспертиза. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU