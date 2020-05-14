14 Май 2020 2020-05-14T18:47:04+03:00

Из Сочи на службу в армию отправятся 300 новобранцев. Фото: архив КП

В связи с пандемией коронавируса, в этом году каждый призывник сдаёт тест на COVID-19

Изменить размер текста: A A

Из Сочи на службу в армию отправятся 300 призывников. Все они пройдут тест на коронавирусную инфекцию.

Из соображений эпидемиологической безопасности, родственникам и друзьям новобранцев не разрешено проводить ребят до дверей армейского автобуса.

- Мы рекомендуем горожанам отказаться от массовых проводов. Конечно, это своеобразная традиция. Но здоровье превыше всего, - сообщил исполняющий обязанности сочинского военного комиссара Вадим Касьяненко.

По его словам, на следующей неделе 30 сочинцев направят в краевой сборный пункт. Призывникам выдадут средства индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU