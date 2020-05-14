2020-05-14T18:47:04+03:00
Общество

Из Сочи на службу в армию отправятся 300 новобранцев

В связи с пандемией коронавируса, в этом году каждый призывник сдаёт тест на COVID-19
Юлия БАРАНОВА
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Из Сочи на службу в армию отправятся 300 новобранцев. Фото: архив КПИз Сочи на службу в армию отправятся 300 новобранцев. Фото: архив КП
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Из Сочи на службу в армию отправятся 300 призывников. Все они пройдут тест на коронавирусную инфекцию.

Из соображений эпидемиологической безопасности, родственникам и друзьям новобранцев не разрешено проводить ребят до дверей армейского автобуса.

- Мы рекомендуем горожанам отказаться от массовых проводов. Конечно, это своеобразная традиция. Но здоровье превыше всего, - сообщил исполняющий обязанности сочинского военного комиссара Вадим Касьяненко.

По его словам, на следующей неделе 30 сочинцев направят в краевой сборный пункт. Призывникам выдадут средства индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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