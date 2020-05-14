Из Сочи на службу в армию отправятся 300 новобранцев
Из Сочи на службу в армию отправятся 300 призывников. Все они пройдут тест на коронавирусную инфекцию.
Из соображений эпидемиологической безопасности, родственникам и друзьям новобранцев не разрешено проводить ребят до дверей армейского автобуса.
- Мы рекомендуем горожанам отказаться от массовых проводов. Конечно, это своеобразная традиция. Но здоровье превыше всего, - сообщил исполняющий обязанности сочинского военного комиссара Вадим Касьяненко.
По его словам, на следующей неделе 30 сочинцев направят в краевой сборный пункт. Призывникам выдадут средства индивидуальной защиты.
ИСТОЧНИК KP.RU