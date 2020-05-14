Урожай под угрозой: На Кубани ввели режим ЧС из-за заморозков
В Краснодарском крае постановлением губернатора введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных заморозков в конце марта и первой половине апреля, уничтоживших цветки, соцветия и завязи плодовых культур.
- От воздействия заморозков в Краснодарском крае ожидается снижение урожая к уровню прошлого года косточковых культур на 80 %; семечковых культур на 60%, - говорится в постановлении.
Общая ситуация оценивается как ЧС регионального характера. Режим чрезвычайной ситуации для органов управления введен в 15 муниципалитетах края.
В региональном министерстве сельского хозяйства уже начали разработку плана мероприятий по снижению масштаба ущерба от заморозков.
ИСТОЧНИК KP.RU