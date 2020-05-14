2020-05-14T19:13:45+03:00
Экономика

Урожай под угрозой: На Кубани ввели режим ЧС из-за заморозков

Больше остальных пострадали косточковые и семечковые культуры
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Урожай яблок и абрикос под угрозойУрожай яблок и абрикос под угрозой
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В Краснодарском крае постановлением губернатора введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных заморозков в конце марта и первой половине апреля, уничтоживших цветки, соцветия и завязи плодовых культур.

- От воздействия заморозков в Краснодарском крае ожидается снижение урожая к уровню прошлого года косточковых культур на 80 %; семечковых культур на 60%, - говорится в постановлении.

Общая ситуация оценивается как ЧС регионального характера. Режим чрезвычайной ситуации для органов управления введен в 15 муниципалитетах края.

В региональном министерстве сельского хозяйства уже начали разработку плана мероприятий по снижению масштаба ущерба от заморозков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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