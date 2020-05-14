2020-05-14T19:20:47+03:00
Общество

На Кубани открылись 350 рынков и ярмарок

Почти 60% объектов торговли возобновили работу
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Краснодарском крае начали работу почти 350 рынков и ярмарок, прерывавших деятельность из-за карантина. Это около 60% подобных объектов региона. Рынки и ярмарки позволяют фермерам сбывать продукцию и помогают не допустить скопления людей в магазинах. При этом ведется контроль соблюдения санитарных требований.

- По всему региону продолжают работать более 200 мониторинговых групп. Они контролируют выполнение карантинных ограничений и отслеживают соблюдение требований Роспотребнадзора, - рассказали в департаменте потребительской сферы.

На всех рынках и ярмарках регулярно должна проводиться санобработка, соблюдаться социальная дистанция и масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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