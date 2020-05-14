2020-05-14T19:33:59+03:00
Общество

В Краснодаре 14 мая за нарушение карантина оштрафовали 147 человек

Еще 376 человек получили уведомления о необходимости соблюдать самоизоляцию
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре продолжается действие карантина, который продлится до 23 мая. Все это время в городе работают мобильные отряды самоконтроля, а на въездах и внутри работают карантинные посты. Только 14 мая в город не пустили 361 автомобиль без пропусков. Штрафы за нарушение карантина получили почти 150 горожан.

- 14 мая на патрулирование городских маршрутов вышли 111 мобильных групп самоконтроля. В составе пеших патрулей — 227 сотрудников полиции, 84 — Росгвардии, 149 представителей казачества, 45 — общественности, а также 78 сотрудников администраций города и края. Всего 583 человека, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.

Патрулирование улиц идет круглосуточно, штрафы выписывают только за грубые нарушения карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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