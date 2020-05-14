В Новороссийске в гараже нашли крупный склад боеприпасов и оружия
В Новороссийске во время обысков у подозреваемых в мошенничестве обнаружили настоящий арсенал. Подпольный склад боеприпасов располагался в гараже у 38-летнего жителя города-героя.
Операцию проводили сотрудники линейного отдела МВД России на транспорте совместно с коллегами УФСБ России по Краснодарскому краю.
- Изъято более полутора тысяч патронов различного калибра, пятнадцать гранат с десятью запалами, автомат Калашникова и три магазина к нему, пистолет «Браунинг», револьвер, пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы, - сообщают в пресс-службе УТ МВД по ЮФО.
А в квартире подозреваемого нашли документальные доказательства по делу о мошенничестве, в котором фигурирует и его отец.
Для чего предназначался такой арсенал теперь выясняют следователи, возбуждено еще одно уголовное дело о незаконном хранении оружия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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