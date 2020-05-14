В Новороссийске в гараже нашли крупный склад боеприпасов и оружия

14 Май 2020 2020-05-14T21:35:52+03:00

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В Новороссийске во время обысков у подозреваемых в мошенничестве обнаружили настоящий арсенал. Подпольный склад боеприпасов располагался в гараже у 38-летнего жителя города-героя.

Операцию проводили сотрудники линейного отдела МВД России на транспорте совместно с коллегами УФСБ России по Краснодарскому краю.

- Изъято более полутора тысяч патронов различного калибра, пятнадцать гранат с десятью запалами, автомат Калашникова и три магазина к нему, пистолет «Браунинг», револьвер, пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы, - сообщают в пресс-службе УТ МВД по ЮФО.

А в квартире подозреваемого нашли документальные доказательства по делу о мошенничестве, в котором фигурирует и его отец.

Для чего предназначался такой арсенал теперь выясняют следователи, возбуждено еще одно уголовное дело о незаконном хранении оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU