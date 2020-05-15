В Сочи обрабатывают территории от насекомых-вредителей

15 Май 2020 2020-05-15T07:36:37+03:00

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На территории Сочи началась работа по химической обработке растений от коричнево-мраморного клопа. Это скверы, парки, зеленые зоны общего пользования. В общей сложности в этом году пройдут со средствами порядка 77-ми гектаров муниципальной территории.

Владельцам частных домов, многоэтажек, садовых товариществ также раздали памятки о необходимости борьбы с вредителем.

- Каждый этап борьбы прописан в плане мероприятий, который был разработан администрацией Сочи совместно с Научно-исследовательским институтом субтропических культур и Россельхозцентром. За обработку муниципальной территории ответственность несут районные власти, - сказал заместитель директора департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города Сочи Вячеслав Линин.

Сейчас уже стартовала первая волна борьбы с вредителями. Следующие этапы – июль и сентябрь. Сроки могут быть скорректированы по результатам мониторинга.

ИСТОЧНИК KP.RU