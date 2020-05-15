2020-05-15T08:01:38+03:00
Общество

МегаФон предлагает новые возможности игрового сервиса

МегаФон запускает партнерство с международным игровым брендом MY.GAMES
Иван Егоров
Поделиться:
Фото: МегаФон.Фото: МегаФон.
Изменить размер текста:

Пользователям портала МегаФон Игры теперь доступны эксклюзивные наборы для популярных шутеров и онлайн-игр, которые дают дополнительные преимущества в игре.

На портале МегаФон Игры появились наборы современного оружия и снаряжения для игр CrossFire и Warface. Оружейная серия «Импульс» для опытных игроков представлена эксклюзивно для пользователей сервиса МегаФона. Поклонники игры ArcheAge смогут купить со значительными скидками питомцев, орудия для землевладельцев, костюмы и другие предметы, объединенные в тематические наборы. Покупку можно оплатить со счёта мобильного телефона.

- Интерес к играм в последние недели непрерывно растет. У пользователей появилось больше времени дома, в том числе и на отдых. Посещаемость портала МегаФон Игры увеличилась в 2,5 раза, - отмечает Андрей Кушнарев, генеральный директор МегаЛабс. - Партнерство с MY.GAMES – очередной шаг в развитии нашего игрового направления. Расширяя цифровую полку, добавляя новые продукты, мы предлагаем больше возможностей нашим пользователям – и новичкам, и опытным геймерам.

- Мы очень рады тому, что клиенты МегаФона смогут проводить время за любимыми играми с еще большим комфортом. Такое сотрудничество открывает перед игроками новые возможности, а нам позволяет позаботиться о них — особенно сейчас, в период, когда лучше оставаться дома и общаться с друзьями по сети или мобильной связи, — прокомментировал новость Василий Магурян, CEO MY.GAMES.

Портал МегаФон Игры предлагает абонентам доступ к лучшему игровому контенту с удобным процессом авторизации и возможностью оплаты услуг со счета мобильного телефона. На площадке представлены хиты от одного из крупнейших мировых производителей компьютерных игр Blizzard Entertainment: Diablo, Overwatch, World of Warcraft и другие.

Для поклонников облачного гейминга на портале представлены специальные пакеты несгораемого игрового времени для сервиса облачного гейминга Loudplay. В тарифы входят предустановленные игры Dota 2, Counter Strike, PUBG, Witcher 3, Fortnite, GTA V, World of Warcraft.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Анапе изъяли 400 литров алкогольной продукции
«Неудачный гоп-стоп»: полиция в Сочи поймала уличных грабителей по горячим следам
В Краснодаре стартовал комплексный ремонт на пересечении улиц Речной и Южной
Пациентка с коронавирусом родила ребенка в Горячем Ключе
Погода в Краснодарском крае: ожидается сильный ветер и дождь
В Геленджике застройщики обманули дольщиков на 960 миллионов рублей
МегаФон предлагает новые возможности игрового сервиса
В Сочи обрабатывают территории от насекомых-вредителей
В Новороссийске в гараже нашли крупный склад боеприпасов и оружия
В Краснодаре 14 мая за нарушение карантина оштрафовали 147 человек
На Кубани открылись 350 рынков и ярмарок
Урожай под угрозой: На Кубани ввели режим ЧС из-за заморозков
Из Сочи на службу в армию отправятся 300 новобранцев
В Сочи задержан нарушитель пограничного режима
Тысячи кубанских медиков получили первые выплаты за борьбу с коронавирусом
ВТБ увеличивает начисления на остаток по счету для пенсионеров
На стабилизацию экономики Краснодарского края направили 15 млрд рублей
Афера на миллиард: в суд передано дело лжезастройщиков из Геленджика, обманувших более 270 человек
В Краснодаре загорелась крыша жилого дома
Детские здравницы в Краснодарском крае могут открыть с 1 июня
В весенний призыв на военную службу с территории Кубани отправят порядка 5,5 тысяч человек
В обсерватор Краснодара 13 мая отправили 32 человека
На Кубани мужчина украл из сумки продавца магазина 75 тысяч рублей
В минкурортов Кубани подсчитают санатории, которым разрешат открыться в период пандемии
В Кущевском районе мужчина облил девушку друга горючей жидкостью и поджег
В Усть-Лабинском районе в аварии пострадали мотоциклист и его 16-летний пассажир
В Сочи из частного дома преступники похитили драгоценности на 300 тысяч рублей