В Геленджике застройщики обманули дольщиков на 960 миллионов рублей

15 Май 2020 2020-05-15T08:12:04+03:00

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В Геленджике в отношении четверых местных жителей в возрасте от 32 лет до 41 года возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничества, совершенные с использованием служебного положения в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2011 по 2018 годы мужчины строили многоэтажки по Красногвардейской, 79 и Первомайской, 13, без разрешительной документации. Они привлекли деньги дольщиков.

- Всего ими под видом строительства они похитили у 271 гражданина свыше 960 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Мужчины находятся под стражей. На их имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в Геленджикский городской суд для рассмотрения по существу. Им грозит до 10 лет, а также штраф до 1 миллиона рублей. Расследование было осуществлено СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU