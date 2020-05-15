2020-05-15T08:31:20+03:00
Происшествия

Погода в Краснодарском крае: ожидается сильный ветер и дождь

Воздух прогреется до +29
Александра ПОДУШКО
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Воздух прогреется до +29Воздух прогреется до +29Фото: Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре 15 мая без существенных осадков. Ветер южный и юго-западный 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха днем +26…+28 градусов.

В пятницу местами пройдет кратковременный дождь. Ветер южный и юго-западный 5-10 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха днем +20…+25 градусов, местами до +29.

- На Черноморском побережье ветер южный и юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Градусники термометров покажут +18…+23 градуса, - сообщили в краснодарском Гидрометцентре.

16 мая местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах с градом. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем воздух прогреется + до +30.

На Черноморском побережье ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер южной четверти 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, при грозе 15-18 м/с. Ночью столбики термометров покажут +11…+16 градусов, днем +19…+24 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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