Пациентка с коронавирусом родила ребенка в Горячем Ключе

15 Май 2020 2020-05-15T09:00:29+03:00

Мама и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо

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Недавно в городской больнице Горячего Ключа пациентка с коронавирусом родила ребенка. Маму ребенка госпитализировали в медицинское учреждение на позднем сроке беременности, с подтвержденным анализом на опасный вирус.

В стенах стационара в условиях пандемии это первый подобный случай. Благодаря действиям медиков роды прошли без осложнений. Женщина и ее ребенок чувствуют себя хорошо. Вес девочки - 2650 гр., рост - 48 см.

- После выписки они вернутся домой в Апшеронск, - сообщили сотрудники больницы в официальном аккаунте медицинского учреждения в Instagram.

Как известно, с 7 апреля городскую больницу перепрофилировали в госпиталь для больных Covid-19.

Напомним, тысячи кубанских медиков получили первые выплаты за борьбу с коронавирусом. Максимальная сумма – 130 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU