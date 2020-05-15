2020-05-15T09:00:29+03:00
Общество

Пациентка с коронавирусом родила ребенка в Горячем Ключе

Мама и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: instagram.com/gorbolnitsa_gkФото: instagram.com/gorbolnitsa_gk
Изменить размер текста:

Недавно в городской больнице Горячего Ключа пациентка с коронавирусом родила ребенка. Маму ребенка госпитализировали в медицинское учреждение на позднем сроке беременности, с подтвержденным анализом на опасный вирус.

В стенах стационара в условиях пандемии это первый подобный случай. Благодаря действиям медиков роды прошли без осложнений. Женщина и ее ребенок чувствуют себя хорошо. Вес девочки - 2650 гр., рост - 48 см.

- После выписки они вернутся домой в Апшеронск, - сообщили сотрудники больницы в официальном аккаунте медицинского учреждения в Instagram.

Как известно, с 7 апреля городскую больницу перепрофилировали в госпиталь для больных Covid-19.

Напомним, тысячи кубанских медиков получили первые выплаты за борьбу с коронавирусом. Максимальная сумма – 130 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Анапе изъяли 400 литров алкогольной продукции
«Неудачный гоп-стоп»: полиция в Сочи поймала уличных грабителей по горячим следам
В Краснодаре стартовал комплексный ремонт на пересечении улиц Речной и Южной
Пациентка с коронавирусом родила ребенка в Горячем Ключе
Погода в Краснодарском крае: ожидается сильный ветер и дождь
В Геленджике застройщики обманули дольщиков на 960 миллионов рублей
МегаФон предлагает новые возможности игрового сервиса
В Сочи обрабатывают территории от насекомых-вредителей
В Новороссийске в гараже нашли крупный склад боеприпасов и оружия
В Краснодаре 14 мая за нарушение карантина оштрафовали 147 человек
На Кубани открылись 350 рынков и ярмарок
Урожай под угрозой: На Кубани ввели режим ЧС из-за заморозков
Из Сочи на службу в армию отправятся 300 новобранцев
В Сочи задержан нарушитель пограничного режима
Тысячи кубанских медиков получили первые выплаты за борьбу с коронавирусом
ВТБ увеличивает начисления на остаток по счету для пенсионеров
На стабилизацию экономики Краснодарского края направили 15 млрд рублей
Афера на миллиард: в суд передано дело лжезастройщиков из Геленджика, обманувших более 270 человек
В Краснодаре загорелась крыша жилого дома
Детские здравницы в Краснодарском крае могут открыть с 1 июня
В весенний призыв на военную службу с территории Кубани отправят порядка 5,5 тысяч человек
В обсерватор Краснодара 13 мая отправили 32 человека
На Кубани мужчина украл из сумки продавца магазина 75 тысяч рублей
В минкурортов Кубани подсчитают санатории, которым разрешат открыться в период пандемии
В Кущевском районе мужчина облил девушку друга горючей жидкостью и поджег
В Усть-Лабинском районе в аварии пострадали мотоциклист и его 16-летний пассажир
В Сочи из частного дома преступники похитили драгоценности на 300 тысяч рублей