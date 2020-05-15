2020-05-15T09:21:11+03:00
Общество

В Краснодаре стартовал комплексный ремонт на пересечении улиц Речной и Южной

Работы начались по просьбам жителей микрорайона
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре стартовал комплексный ремонт на пересечении улиц Речной и Южной. Вместе с заменой асфальта на проезжей части здесь приведут в порядок ливневку и тротуары, благоустроят территорию вблизи детсада № 87.

- Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, мы ведем только неотложные работы. Здесь именно такие - это достаточно оживленный перекресток, сюда приезжают много родителей с детьми, — сказал глава города Евгений Первышов.

Работы начались по просьбе жителей микрорайона. Ремонт на участке ведут без ограничения движения транспорта. При обустройстве парковки будут сохранены растущие на этой территории деревья.

Для помощи в организации безопасной работы Евгений Первышов передал сотрудникам подрядной организации набор индивидуальных масок.

В ходе работ на пересечении улиц Речной и Южной восстановят поврежденный участок проезжей части, оборудуют 19 парковочных мест, отремонтируют тротуары, сделают новые водоотводные лотки и дождеприемные колодцы.

- Ремонт стартовал 12 мая, его завершат 28 мая, - отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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