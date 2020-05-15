2020-05-15T09:25:06+03:00
Общество

«Неудачный гоп-стоп»: полиция в Сочи поймала уличных грабителей по горячим следам

За 13 тысяч «добычи» им грозит до 7 лет тюрьмы
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Полиция в Сочи задержала грабителей по горячим следам. Фото УВД СочиПолиция в Сочи задержала грабителей по горячим следам. Фото УВД Сочи
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В отдел полиции Центрального района Сочи с заявлением обратился 42-летний местный житель.

Он рассказал сотрудникам полиции, что на одной из улиц курорта двое молодых людей, угрожая насилием, отобрали у него мобильный телефон за 12 000 рублей, банковскую карту и наличные деньги в сумме 700 рублей. Общая сумма ущерба составила около 13 тысяч рублей.

Мужчина подробно описал оперативникам внешность грабителей.

Сотрудники угрозыска тут же, по горячим следам, по имеющимся приметам по подозрению в совершении грабежа задержали и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств двоих парней 19 и 20 лет.

Что либо пояснить полиции подозреваемые отказались. При этом у них было обнаружено похищенное имущество, часть которого возвращена владельцу.

Сейчас следственным подразделением УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

- Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

В отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу,- сообщили в УВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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