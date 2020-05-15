В Анапе изъяли 400 литров алкогольной продукции
В Анапе сотрудники отделения исполнения административного законодательства совместно с участковыми выявили факт незаконной продажи алкоголя в магазине. Торговая точка находится на одной из центральных улиц города-курорта.
- Полицейские изъяли около 400 литров алкоголя в ассортименте, реализуемой без разрешительных документов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении 46-летнего предпринимателя составили административный протокол. Кроме конфискации предмета правонарушения, ему грозит максимальное наказание в виде выплаты административного штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU