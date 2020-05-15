2020-05-15T10:15:26+03:00
Происшествия

В Туапсе у мужчины украли дорожную сумку с деньгами

Ущерб превысил 50 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Туапсе у мужчины украли дорожную сумку с деньгамиВ Туапсе у мужчины украли дорожную сумку с деньгамиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Туапсе в полицию обратился приезжий из Архангельской области. Как выяснилось, вернувшись в свою комнату в общежитии, он не обнаружил хранившихся в дорожной сумке 50 тысяч рублей.

Правоохранители осмотрели место происшествия, изъяли следы пальцев рук и обуви. Также опросили возможных свидетелей.

Вскоре по подозрению в совершении преступления задержали 32-летнего соседа потерпевшего. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Выяснилось, что мужчина знал, где заявитель хранит ключ от своей комнаты, проник в помещение, похитил деньги, которые успел потратить.

- За кражу на соседа потерпевшего завели уголовное дело. Ему грозит 6 лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубань вошла в топ-5 регионов по оформлению недвижимости экстерриториально
В Темрюкском районе мужчина взял предоплату за строительство хозпостройки и исчез
«Раны, ожоги и кислота» : в Сочи расследуют страшную смерть постояльца частного отеля
В Новороссийске в конце мая сдадут десять отремонтированных участков
ВТБ предлагает застройщикам новые ипотечные дисконты
Жителей Кубани, прибывших из Гоа, разместили в обсерваторе Краснодара
Онкологи рассказали о новом способе лечения рака, который может спасти Анастасию Заворотнюк
«По-братски» : житель Сочи вынес из дома своего родственника вещей на 60 тысяч
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 15 мая 2020 года: из больниц выписан 121 человек
В Славянском районе мотоциклист врезался в дерево
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 15 мая 2020 года увеличилось еще на 99 человек
В Туапсе у мужчины украли дорожную сумку с деньгами
В Анапе изъяли 400 литров алкогольной продукции
«Неудачный гоп-стоп»: полиция в Сочи поймала уличных грабителей по горячим следам
В Краснодаре стартовал комплексный ремонт на пересечении улиц Речной и Южной
Пациентка с коронавирусом родила ребенка в Горячем Ключе
Погода в Краснодарском крае: ожидается сильный ветер и дождь
В Геленджике застройщики обманули дольщиков на 960 миллионов рублей
МегаФон предлагает новые возможности игрового сервиса