15 Май 2020 2020-05-15T10:15:26+03:00

В Туапсе у мужчины украли дорожную сумку с деньгами Фото: Архив "КП"

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В Туапсе в полицию обратился приезжий из Архангельской области. Как выяснилось, вернувшись в свою комнату в общежитии, он не обнаружил хранившихся в дорожной сумке 50 тысяч рублей.

Правоохранители осмотрели место происшествия, изъяли следы пальцев рук и обуви. Также опросили возможных свидетелей.

Вскоре по подозрению в совершении преступления задержали 32-летнего соседа потерпевшего. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Выяснилось, что мужчина знал, где заявитель хранит ключ от своей комнаты, проник в помещение, похитил деньги, которые успел потратить.

- За кражу на соседа потерпевшего завели уголовное дело. Ему грозит 6 лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU