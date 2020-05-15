В Туапсе у мужчины украли дорожную сумку с деньгами
В Туапсе в полицию обратился приезжий из Архангельской области. Как выяснилось, вернувшись в свою комнату в общежитии, он не обнаружил хранившихся в дорожной сумке 50 тысяч рублей.
Правоохранители осмотрели место происшествия, изъяли следы пальцев рук и обуви. Также опросили возможных свидетелей.
Вскоре по подозрению в совершении преступления задержали 32-летнего соседа потерпевшего. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Выяснилось, что мужчина знал, где заявитель хранит ключ от своей комнаты, проник в помещение, похитил деньги, которые успел потратить.
- За кражу на соседа потерпевшего завели уголовное дело. Ему грозит 6 лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU