2020-05-15T10:37:37+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 15 мая 2020 года увеличилось еще на 99 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 15 мая 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 15 мая 2020 годаМы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 15 мая 2020 года
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«КП»- Кубань» собрала последние новости о новых заболевших опасной инфекцией в Краснодарском крае на 15 мая 2020 года. Число заразившихся увеличилось еще на 99 человек. Всего коронавирусную инфекцию подтвердили у 2418 человек. Такие данные сообщает Оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 10 598 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 113 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 4696 человек.

Напомним, 14 мaя коронавирус диагностировали у 46 мужчин и 51 женщины. Возраст пациентов - от 3 до 84 лет. В числе зaболевших шестеро детей в Краснодаре, Сочи и Армавире, а такжe Тихорецком и Мостовском районах.

858 пациентов выписаны, в том числе 117 к за последние сутки. 24 пациента умерло. 33 человекa на ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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