В Славянском районе мотоциклист врезался в дерево
14 мая в 19.30 в станице Черноерковской произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек.
По предварительным данным, 49-летний мужчина за рулем мотоцикла «Урал», двигаясь по гравийной дороге, съехал с дороги и влетел в дерево.
- В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
Все обстоятельства выясняются. Известно, что у водителя мотоцикла не было прав для управления транспортным средством.
На дорогах Краснодарского края 14 мая было зафиксировано 15 ДТП, в которых два человека погибли и 16 человек получили ранения различной степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU