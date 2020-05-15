15 Май 2020 2020-05-15T11:08:01+03:00

В Славянском районе мотоциклист врезался в дерево Фото: Архив "КП"

Водитель от полученных травм погиб на месте

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14 мая в 19.30 в станице Черноерковской произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек.

По предварительным данным, 49-летний мужчина за рулем мотоцикла «Урал», двигаясь по гравийной дороге, съехал с дороги и влетел в дерево.

- В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Все обстоятельства выясняются. Известно, что у водителя мотоцикла не было прав для управления транспортным средством.

На дорогах Краснодарского края 14 мая было зафиксировано 15 ДТП, в которых два человека погибли и 16 человек получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU