2020-05-15T11:08:01+03:00
Происшествия

В Славянском районе мотоциклист врезался в дерево

Водитель от полученных травм погиб на месте
Александра ПОДУШКО
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В Славянском районе мотоциклист врезался в деревоВ Славянском районе мотоциклист врезался в деревоФото: Архив "КП"
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14 мая в 19.30 в станице Черноерковской произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек.

По предварительным данным, 49-летний мужчина за рулем мотоцикла «Урал», двигаясь по гравийной дороге, съехал с дороги и влетел в дерево.

- В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Все обстоятельства выясняются. Известно, что у водителя мотоцикла не было прав для управления транспортным средством.

На дорогах Краснодарского края 14 мая было зафиксировано 15 ДТП, в которых два человека погибли и 16 человек получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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