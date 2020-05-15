«По-братски» : житель Сочи вынес из дома своего родственника вещей на 60 тысяч

15 Май 2020 2020-05-15T13:19:41+03:00

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В отдел полиции Хостинского района Сочи обратился с заявлением 42-летний местный житель.

Мужчина рассказал , что его дом ограбили. Хозяин недосчитался двух газонокосилок, мойки «Karcher», лазерного уровня и домашнего кинотеатра. Общая сумма ущерба оценена им в 60 тысяч рублей.

Владелец дома также сообщил оперативникам, что в его доме жил родственник, который пропал вместе с вещами и перестал отвечать на телефонные звонки.

Сотрудниками угрозыска установлен и задержан на одной из улиц Сочи подозреваемый в краже. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 33-летний житель курорта.

Он сознался в краже, пояснив, что похищенным имуществом успел распорядиться по своему усмотрению.

Следственным подразделением УВД по Сочи по факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

- Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения,-сообщает УВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU